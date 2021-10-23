В Екатеринбурге суд отказал фотографу Дмитрию Лошагину в УДО

Суд принял решение на основании заключения прокурора. Фото: Алексей Кунилов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал фотографу Дмитрию Лошагину, который убил жену, в условно-досрочном освобождении (УДО). Решение было принято на основании заключения прокурора.

Дмитрий Лошагин отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 10 месяцев. В августе Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осуждённого Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении. Не согласившись с постановлением суда, прокуратура внесла на него апелляционное представление. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражала против удовлетворения ходатайства осуждённого Лошагина, так как вину в инкриминируемом преступлении осуждённый так и не признал, не принёс извинения потерпевшим, имел дисциплинарное взыскание за время отбытия наказания (в 2018 году)", - говорится в сообщении ведомства.

Администрация колонии, где содержится Лошагин, тоже возражала. Чкаловский районный суд Екатеринбурга учёл позицию прокурора и отказал в удовлетворении ходатайства об УДО.

Напомним, Дмитрий Лошагин уже обращался с ходатайствами о замене реального заключения на условно-досрочное освобождение (УДО). Как писала "Областная газета", в декабре 2019 года Свердловский областной суд отказал фотографу в УДО.

Через год Дмитрий Лошагин вновь подал ходатайство о смягчении наказания, но на свободе так и не оказался. В начале февраля 2021 года Свердловский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, отменив решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга об УДО для фотографа.

Фотограф Дмитрий Лошагин был осуждён за убийство жены в 2015 году. Сначала он отбывал срок в ИК №54 в Новой Ляле, затем его перевели в колонию №10 Екатеринбурга.