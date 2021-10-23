СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Фургала

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств. Фото: с сайта СКР

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следствие установило причастность обвиняемого к преступлениям, а также мотив его действий.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершённое организованной группой), сообщают в пресс-службе СКР.

Следствие считает, что Сергей Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Мотивом преступлений являлось продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Так, Фургал и его товарищ Мистрюков решили избавиться от предпринимателя Смольского, который так же, как и они занимался приёмом металлолома, но по боле выгодным ценам.

"В гараж, где находился потерпевший, были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив телесные повреждения. После этого конкурент, как и требовали обвиняемые, снизил закупочные цены на металл", - говорится в сообщении ведомства.

Исполнителем этого преступления был Марат Кадыров. Он задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

Фургал и Мистрюков также организовали устранение Евгения Зори. Поводом послужила неприязнь на почве долгих конфликтов из-за судебных разбирательств по поводу железобетонного завода, который приобрёл Зоря. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем был участник ОПГ Андрей Палей. Он также находится под стражей и обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой).

Сергей Фургал и его деловые партнёры Николай Мистрюков и Олег Булатов задерживались тогда в качестве подозреваемых, но в 2004 году уголовное преследование в отношении них прекратили из-за недостаточности доказательств.

Олег Булатов, который был бывшим сотрудником милиции, заподозрил своих компаньонов в организации этого убийства. Фургал и Мистрюков дали указание убить Булатова, так как опасались, что он обратится в правоохранительные органы. Олега Булатова убили возле его дома. Исполнителем снова выступал Андрей Палей.

Как сообщают в ведомстве, причастность Фургала и других участников ОПГ к совершению преступлений подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями проведённых судебных экспертиз и иными доказательствами.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый сообщал о давлении со стороны следствия и указывал, что следствие пытается склонить его к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве. Подобные заявления не имеют под собой реальных оснований и расценены следствием как попытки обвиняемого затянуть срок предварительного расследования по уголовному делу, привлечь к себе внимание и дискредитировать работу следователей", - сообщает СКР.

Уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд.

Сергей Фургал стал 20-м российским губернатором, на которого завели уголовное дело. И первым, кому вменяют в вину не экономические преступления, а убийства. После задержания Сергея Фургала в регионе начались массовые акции протеста.

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