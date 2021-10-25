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Общество / Суды и криминал
25 октября 2021, 11:26

Прокуратура проводит проверку по факту избиения школьников в Сухом Логе

  Ксения Лязер
Прокурор

Прокуратура проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений двум школьникам. Фото: Павел Ворожцов.

Инцидент произошёл ещё в сентябре, однако в сеть видео попало только сейчас. Происшествием заинтересовалась прокуратура.

По предварительной информации, 10 сентября 2021 года на территории школы МАОУ "СОШ № 17" Сухого Лога к двум учащимся 7 и 10 класса подошла группа подростков около 15 человек, которые и нанесли удары двум школьникам. Они снимали всё на телефон.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уже установлена личность большинства подростков, которые нанести телесные повреждения и присутствовали при избиении двух школьников. В связи с этим прокуратура Сухого Лога организовала проверку.

Известно, что в Сухом Логе городская прокуратура выясняет обстоятельства причинения телесных повреждений несовершеннолетним. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.

Областная газета Свердловской области

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