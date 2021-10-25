Прокуратура проводит проверку по факту избиения школьников в Сухом Логе

Прокуратура проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений двум школьникам. Фото: Павел Ворожцов.

Инцидент произошёл ещё в сентябре, однако в сеть видео попало только сейчас. Происшествием заинтересовалась прокуратура.

По предварительной информации, 10 сентября 2021 года на территории школы МАОУ "СОШ № 17" Сухого Лога к двум учащимся 7 и 10 класса подошла группа подростков около 15 человек, которые и нанесли удары двум школьникам. Они снимали всё на телефон.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уже установлена личность большинства подростков, которые нанести телесные повреждения и присутствовали при избиении двух школьников. В связи с этим прокуратура Сухого Лога организовала проверку.

Известно, что в Сухом Логе городская прокуратура выясняет обстоятельства причинения телесных повреждений несовершеннолетним. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.