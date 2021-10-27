Пермский суд оставил в силе решение свердловского Арбитражного суда о взыскании с МВД РФ 1 миллиона

На такую сумму был причинён ущерб сотрудниками МОП "Верхнепьппминский" ГУ МВД России по Свердловской области. Фото: Владимир Мартьянов.

На прошлой неделе 17-й Апелляционный арбитражный суд города Перми оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области по делу о взыскании в пользу екатеринбургской компании ООО "Альянс" 1 млн рублей с МВД РФ. На такую сумму был причинён ущерб сотрудниками МОП "Верхнепышминский" ГУ МВД России по Свердловской области.

Об этом пишет Уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх на своей странице в Facebook. Она принимала участие в разбирательстве и занимала сторону предприятия.

"Решение по делу полагаю прецедентным и полезным для защиты субъектов предпринимательской деятельности - потерпевших не только от преступных действий, но и от незаконных решений (бездействия) правоохранительных органов!", - пишет бизнес-омбудсмен.

Согласно документам, опубликованным в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, в 2018 году между ООО "Альянс" (продавец) и ООО "ППМ-УФА" (покупатель) был заключён договор поставки 10 тонн новой подкладки КБ-65. Предприятие-покупатель должно было оплатить стоимость товара из расчёта 107 000 рублей за тонну с учётом НДС. Оплата заказа должна была произойти по факту доставки.

На следующий день после заключения договора логистическая служба "Изалия" доставила новую подкладку КБ-65 в необходимом количестве на указанный покупателем адрес. На следующее утро сотрудники ООО "Альянс" обнаружили, что товар был самовольно захвачен третьими лицами, находящимися на территории базы по вышеуказанному адресу, а именно гражданами: Маханек А.И., его представителем Шитик А.С., а также гражданами Гоман М.Р., Гоман В.Р. При этом компания-покупатель на тот момент не оплатила услуги компании-продавцу.

Так как вывезти товар с места передачи не удалось, ООО "Альянс" в тот же день обратилось в МО МВД России "Верхнепышминский" с сообщением о преступлении. Прибывшие на место сотрудники полиции, осмотрев товар, передали его на хранение представителю Маханек А.И. – гражданке Шитик А.С. При этом, согласно доверенности от 15.08.2018, выданной Маханек А.И. на имя Шитик А.С, у последней полномочий на получение товара от имени Маханек А.И. не имелось, соответственно оснований для передачи Шитик А.С. имущества не было.

Как выяснилось в ходе доследственной проверки, в МО МВД России "Верхнепышминский" несколько раз принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО "Альянс". Затем это заявление последовательно отменялись прокуратурой Верхней Пышмы, что свидетельствует о незаконности отказа в возбуждении уголовного дела.

Суд первой инстанции принял решение взыскать с МВД РФ 1 млн руб убытков, причинённых незаконными действиями следователя, не обеспечившего сохранность изъятого имущества, в пользу хозяйствующего субъекта.