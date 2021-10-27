Генпрокуратура РФ утвердила обвиненительное заключение в отношении экс-главы Хабаровского края

Сергей Фургал был задержан 10 июля 2020 года. Фото: сайт СК РФ.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств. Документ направлен в суд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

"Сегодня в Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия, а также трёх его соучастников. Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности", - пишет информагентство.

Напомним, Сергей Фургал был задержан 10 июля 2020 года и отправлен в Москву. Его арестовали по подозрению в организации убийства Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова, которые происходили в 2004–2005 годах на территории Амурской области и Хабаровского края.

Обвинение в окончательной редакции бывшему главе Хабаровского края предъявили только в феврале нынешнего года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", ж", "з", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).

Сергей Фургал стал 20-м российским губернатором, на которого завели уголовное дело. И первым, кому вменяют в вину не экономические преступления, а убийства. После задержания Сергея Фургала в регионе начались массовые акции протеста.

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