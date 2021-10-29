Суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Фигуранты дела получили от пяти до 14 лет лишения свободы. Фото: Владимир Мартьянов

Заводский районный суд Кемерова вынес приговоры обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Фигуранты получили от 5 до 14 лет лишения свободы.

Бывший гендиректор компании - собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова приговорена к 14 годам колонии. Технический директор ТРЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев осуждён на 11 лет. Гендиректор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок приговорена к 13,5 года колонии. Им было предъявлено обвинение по ст. 238 и ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин получил восемь лет колонии общего режима. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц").

Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в торговом центре приговорён к 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы в "Зимней вишне" - к 5,5 года лишения свободы. Суд также признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность") руководителя тушения пожара Андрея Бурсина и пожарного Сергея Генина. Они получили шесть и пять лет лишения свободы соответственно. Всего наказание получили восемь человек, сообщает ТАСС.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл вечером 25 марта 2018 года на четвёртом этаже здания. Спасатели боролись с огнём в течение 14 часов. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей, ещё 147 человек пострадали.

Следствие полагало, что пожар вспыхнул на четвёртом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в результате замыкания электропроводки. Огонь быстро распространялся по зданию, которое был выстроено из легковоспламеняющихся материалов. Тушение пожара было невозможным из-за критических ошибок, которые допустили обвиняемые лица.

Спустя год после трагедии Генпрокуратура направила в суд уголовное дело.