Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге, сбивший отца с сыном, получил почти 3 года колонии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 1 ноября вынес приговор Андрею Пушкарёву. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга 1 ноября вынес приговор Андрею Пушкарёву, который в декабре 2020 года насмерть сбил отца и его 6-летнего сына. Виновнику ДТП назначили 2 год и 10 месяцев колонии-поселении.

Авария произошла 14 декабря около 13:00. Андрей Пушкарёв, находясь за рулём технически исправной машины "Lada 217230", двигался по правой полосе дороги на ул. Техническая со стороны ул. Маневровая. При разрешённой скорости в 60 км/ч он двигался со скоростью около 70-80 км/ч.

Из-за высокой скорости и скользкой дороги при повороте мужчина не справился с управлением, допустил занос и выезд с проезжей части на трамвайные пути, где стояли отец и сын.

"В результате ДТП мужчине-пешеходу были причинены травмы, повлекшие его смерть на месте ДТП. Кроме того, тяжелые травмы были причинены ребенку, что привело к его смерти 13 января 2021 года в городской больнице Екатеринбурга", - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

В ходе судебных прений прокурор просил суд назначить Андрею Пушкарёву 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, однако в результате мужчине назначили 2 года и 10 месяцев колонии-поселения с лишением заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.