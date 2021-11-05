Темы дня

Общество / Суды и криминал
5 ноября 2021, 15:13

Верховный суд Нидерландов отменил решение по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Дело отправили на пересмотр в Апелляционный суд Амстердама.

Верховный суд Нидерландов отменил решение международного третейского суда, который летом 2014 года обязал Россию выплатить бывшим крупнейшим акционерам ЮКОСа компенсацию на сумму более 50 млрд долларов, а также проценты, которых накопилось около 10 млрд долларов, сообщает РБК.

Россия обжаловала решение третейского суда, но в 2020 году апелляционный суд Гааги его восстановил. Это решение и оспаривала Россия в Верховном суде Нидерландов. Он поддержал один из пунктов кассационной жалобы России.

"Суд посчитал, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры ЮКОСа предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу. Поэтому решения апелляционного суда не могут оставаться в силе", - пишет издание.

Теперь дела направили в Апелляционный суд Амстердама. Там пройдут слушания и повторная оценка по соответствующему вопросу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.11.2021, 15:13 / Общество
Верховный суд Нидерландов отменил решение по делу ЮКОСа
05.11.2021, 14:13 / Общество
Правительство России продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди прививающихся от COVID-19
05.11.2021, 13:14 / Общество
В России за сутки COVID-19 выявили у 40 735 человек
05.11.2021, 13:02 / Общество
В Свердловской области новый рекорд: за сутки выявлено 738 заболевших COVID-19
05.11.2021, 12:24 / Общество
В Нижнем Тагиле в ДТП погибли два человека