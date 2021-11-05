Верховный суд Нидерландов отменил решение по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Дело отправили на пересмотр в Апелляционный суд Амстердама.

Верховный суд Нидерландов отменил решение международного третейского суда, который летом 2014 года обязал Россию выплатить бывшим крупнейшим акционерам ЮКОСа компенсацию на сумму более 50 млрд долларов, а также проценты, которых накопилось около 10 млрд долларов, сообщает РБК.

Россия обжаловала решение третейского суда, но в 2020 году апелляционный суд Гааги его восстановил. Это решение и оспаривала Россия в Верховном суде Нидерландов. Он поддержал один из пунктов кассационной жалобы России.

"Суд посчитал, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры ЮКОСа предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу. Поэтому решения апелляционного суда не могут оставаться в силе", - пишет издание.

Теперь дела направили в Апелляционный суд Амстердама. Там пройдут слушания и повторная оценка по соответствующему вопросу.