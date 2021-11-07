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7 ноября 2021, 15:20

Суд арестовал на два месяца мужчину, который стрелял по машине врача в Асбесте

Колючая проволока на фоне СИЗО

Мужчину отправят в СИЗО. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области суд арестовал мужчину, который стрелял по больнице и машине врача. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Новый год стрелок встретит за решёткой. Об этом рассказали в СКР по Свердловской области.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по г.Асбест об избрании в отношении подозреваемого в совершении хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года. Расследование дела по ч.2 ст.213 УК РФ продолжается",- говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 3 ноября в Асбесте неизвестный ранее мужчина обстрелял здание инфекционного отделения горбольницы №1 и машину врача-реаниматолога. 5 ноября полицейские нашли стрелка. Он признался в совершении преступления.

Областная газета Свердловской области

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