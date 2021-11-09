Владимир Путин назначил новых судей на Среднем Урале

На 6-летний срок полномочий назначена зампредседателя Орджоникидзевского районогого суда Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. В Свердловской области назначены судьи облсуда и Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, зампредседателя Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга стала Ольга Гуськова. Она назначена Президентом РФ на 6-летний срок полномочий. На сайте районного суда значится, что Ольга Гуськова является заместителем председателя по гражданским делам.

Судьёй Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга назначена Юлия Власенко, Свердловского областного суда - Вера Страшкова.

Кроме того, Владимир Путин назначил судью Арбитражного суда Уральского округа. Ею стала Ксения Савицкая.

Напомним, что в октябре глава государства своим указом назначил председателей трёх районных судов на Среднем Урале и одного зампредседателя.