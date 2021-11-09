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Общество / Суды и криминал
9 ноября 2021, 10:01

Владимир Путин назначил новых судей на Среднем Урале

Кресла судей в зале суда

На 6-летний срок полномочий назначена зампредседателя Орджоникидзевского районогого суда Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей. В Свердловской области назначены судьи облсуда и Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, зампредседателя Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга стала Ольга Гуськова. Она назначена Президентом РФ на 6-летний срок полномочий. На сайте районного суда значится, что Ольга Гуськова является заместителем председателя по гражданским делам.

Судьёй Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга назначена Юлия Власенко, Свердловского областного суда - Вера Страшкова.

Кроме того, Владимир Путин назначил судью Арбитражного суда Уральского округа. Ею стала Ксения Савицкая.

Напомним, что в октябре глава государства своим указом назначил председателей трёх районных судов на Среднем Урале и одного зампредседателя.

Областная газета Свердловской области

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