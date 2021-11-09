Свердловский облсуд оставил под арестом фигуранта дела о торговле контрафактным алкоголем

Он продолжит оставаться под стражей. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд принял решение оставить под стражей одного из продавцов суррогатного алкоголя. Анар Айвазов пробудет в СИЗО до середины декабря.

Он обвиняется в обороте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Как полагает следствие, он торговал контрафактным алкоголем (ст. 238 ч.3 УК РФ).

"Сегодня суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокату Айвазова на постановление Чкаловского районного суда от 21 октября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 15 декабря 2021 года", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Заседания по рассмотрению апелляционных жалоб Мамедова Н. и Аветисяна А., которых также отправили в СИЗО, состоятся завтра, 10 ноября. Кроме того, в этот же день состоится представление прокурора по избранию меры пресечения Романову О., который так же обвиняется в торговле контрафактным алкоголем.

В период с 3 по 6 ноября сотрудниками екатеринбургской полиции проверено около 350 объектов (киоски, павильоны, магазины, кафе). Полицейские изъяли 237 литров спиртосодержащей продукции, из них 19 литров чистого этилового спирта.

В понедельник 8 ноября сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу изъяли очередную партию этилового спирта из более чем 1000 флаконов.

Напомним, в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Свердловской области. Пострадавшие начали поступать в больницы Среднего Урала с 7 октября. Погибли 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

20 октября стало известно ещё о семи случаях смертельного отравления метанолом в Свердловской области. По данным на 26 октября, количество жертв контрафактного алкоголя возросло до 30 человек.

Трём местным жителям, которые занимались сбытом контрафактного алкоголя, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").