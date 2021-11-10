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Общество / Суды и криминал
10 ноября 2021, 17:25

В Свердловской области предъявили обвинение мужчине, который обстрелял машину врача в Асбесте

Арестованный за решёткой

Сейчас обвиняемый под аресотом. Фото: Алексей Кунилов

Следственные органы СКР по Свердловской области предъявил обвинение 39-летнему жителю Асбеста. Он обстрелял машину врача и здание инфекционного отделения горбольницы №1.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия).

"Мужчина допрошен в качестве обвиняемого, проведена проверка его показаний на месте происшествия, в ходе которой он детализировал сведения, сообщённые им во время допроса. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России", - отметили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, 3 ноября в Асбесте неизвестный ранее мужчина обстрелял здание инфекционного отделения горбольницы №1 и машину врача-реаниматолога. 5 ноября полицейские нашли стрелка. Он признался в совершении преступления. Сейчас он арестован до 2 января 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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