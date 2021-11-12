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Общество / Суды и криминал
12 ноября 2021, 18:51

В Свердловской области будут судить экс-директора предприятия ЖКХ за мошенничество на 26,4 миллиона

Фемида

Уголовное дело направили в суд. Фото: Владимир Мартьянов

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-директора предприятия ЖКХ. Он обвиняется в мошенничестве на 26,4 миллиона рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"По версии следствия, обвиняемый, являясь директором ООО "Региональные Коммунальные Системы", заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по договору холодного водоснабжения, совершил хищение холодной воды в объёме свыше 2,6 млн куб.м. на общую сумму свыше 26,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В октябре 2015 года обвиняемый по результатам торгов заключил концессионное соглашение в отношении объектов холодного водоснабжения (ХВС), водоотведения и водоочистки с администрацией Нижнетуринского городского округа. ООО "Региональные Коммунальные Системы" стало гарантирующим поставщиком ресурсов.  В октябре 2015 года обвиняемый заключил с крупным предприятием договор холодного водоснабжения.

В нарушение условий договора в период с октября 2015 года по октябрь 2016 года обвиняемый получал оплату от абонентов за поставленную предприятием холодную воду, но свои обязательства не выполнял и оплату не производил. В результате он похитил имущество предприятия (холодную воду) на сумму свыше 26,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Нижнетуринский городской суд для рассмотрения по существу. 

Областная газета Свердловской области

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