Преступление без наказания: уголовное дело по бойне на Уралмаше прекратили

В квартире Дмитрия Захарова после убийства было найдено много пустых бутылок. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области

Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области прекратило уголовное дело против Дмитрия Захарова, год назад устроившего бойню в своей квартире в Екатеринбурге. Причина — смерть подозреваемого.

Уцелела лишь одна

Потрясающие своей нелепой жестокостью события разыгрались в ночь с 6 на 7 ноября 2020 года в одной из пятиэтажек на улице Социалистической на Уралмаше (см. «ОГ» №212 от 13.11.2020). Сюда приехали хозяин квартиры Дмитрий Захаров, его друзья Олег и Антон и девушки Полина, Виктория и Мария, с которыми мужчины познакомились в соцсетях по вписке — некоем аналоге сайта знакомств. «Впишем 2–3 девчонок отдохнуть вечером. Адекватные. Все для хорошего отдыха имеется», – такое объявление дал Дмитрий под псевдонимом Василий Ковалёв (орфография сохранена. — Прим. ред.). Под «всем» подразумевалось не только пиво, но и, как потом выяснили криминалисты, наркотическая соль.

Поначалу ничто не предвещало беды, парочки разбрелись по комнатам, но в какой-то момент Дмитрий Захаров схватил карабин «Сайга» и со словами: «А теперь мы, ребята, поиграем» открыл огонь. Он застрелил Олега, Антона и Полину, ранил Викторию – уцелела лишь Маша, сумевшая притвориться мёртвой. Дмитрий, осознав, что натворил, покончил с собой.

Вёл это дело третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области. Поначалу рассматривались несколько версий случившегося: конфликт на сексуальной почве, наркотическое помутнение… В итоге пришли к выводу, что кровавую расправу Захаров учинил под воздействием запрещённых веществ.

Та трагедия на Уралмаше никого не оставила равнодушным. Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков пообещал, что комиссии по делам несовершеннолетних займутся разбирательством того, как в компании взрослых мужчин очутились девушки 16 и 17 лет. Звучали также призывы найти управу на паблики, специализирующиеся на объявлениях о вписках. Но…

На те же грабли

… В октябре 2021 года было возбуждено новое уголовное дело по вписке. Трое мужчин пригласили трёх девушек приятно провести время. Откликнулись школьницы. Теперь мужчин, по заявлению матери одной из девочек, обвиняют в изнасиловании, хотя мужики твердят, что секс был по обоюдному согласию. При обыске в квартире, где это произошло, нашли трубку со следами курительных смесей.

Расследование уголовного дела снова взял под контроль Александр Бастрыкин. Но что даёт такой контроль, если после прошлогодней трагедии ничего не изменилось? Знакомства по впискам продолжаются. И хотя владельцы подобных пабликов утверждают, что они удаляют записи, содержащие намёки на наркотики или секс, те, кто ищет приключений на свою голову, их находят. Девчонки, у которых нет денег, ищут парней постарше, способных угостить пивом, косячком, «синтетикой», и получают всё это, конечно же, не даром. Подобные вечеринки частенько сопровождаются насилием и прочими эксцессами, но пострадавшие редко жалуются родителям или в полицию.

За убийство трёх человек Дмитрий Захаров сам приговорил себя к высшей мере наказания и привёл приговор в исполнение. Но что сделано следствием для профилактики подобных преступлений? Было ли вынесено представление в адрес организаций, ответственных за контроль над контентом в Интернете, за работу с несовершеннолетними? Можно ли перекрыть доступ к знакомствам по впискам хотя бы подросткам?

– Следователь дал короткий ответ: «Представление с целью устранения причин и условий, способствовавших произошедшему, вносилось в адрес ГУ МВД по Свердловской области. Пришёл ответ, что «необходимые меры по устранению выявленных недостатков приняты», – сообщил «ОГ» заместитель руководителя пресс-службы СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков. От себя лично по поводу эксцессов при знакомствах по впискам он добавил, что «избежать этого можно только системным обучением детей правилам безопасного поведения, надлежащим надзором за несовершеннолетними со стороны родителей или иных лиц, их заменяющих, а также внимательным, неформальным отношением сотрудников образовательных организаций к своим подопечным».

Более подробный разговор состоялся у журналиста «ОГ» с детским омбудсменом Игорем Мороковым.

– Эта сфера очень сложно регулируется, – откровенно признал Игорь Рудольфович, имея в виду соцсети. – Прямого нарушения прав ребёнка, к тому же достаточно взрослого, если говорить о трагедии на Уралмаше, не усматривается. В последнем случае тоже не всё, насколько знаю, однозначно. Чаще, конечно, в переделки попадают девушки, не отличающиеся примерным поведением, уже поставленные на учёт в комиссиях по делам несовершеннолетних. Но что может сделать такая комиссия? Собираются десять-пятнадцать женщин, которые проводят с подростком беседу. Разве так надо разговаривать на пикантные темы? И кто это должен делать? С родителями подростки разговоры «про это» редко ведут, учителям большинство тоже не доверяют. На мой взгляд, референтным лицом могут стать педагоги дополнительного образования. Помню, когда работал тренером, о чём только не вели мы с пацанами беседы по вечерам, самые личные вопросы они со мной обсуждали.

Ну а пока взрослые ищут «референтных» лиц, в соцсетях действуют сотни сообществ, где размещаются объявления о знакомствах по вписке. И там вовсю предлагают секс и наркотики, правда, в зашифрованном виде.