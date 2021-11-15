Екатеринбурженка отсудила у дорожной службы более 200 тысяч рублей за колею на дороге

Из-за колеи машина попала в ДТП. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге горожанка отсудила у дорожной службы более 200 тысяч рублей за колею на дороге. Из-за некачественной уборки снега женщина попала в ДТП.

ДТП произошло в декабре 2019 года. Женщина ехала по ул. Щербакова. При перестроении в левую полосу, колесо попало в колею и автомобиль выбросило на встречную полосу, что привело к столкновению с двумя другими машинами. Ущерб жительнице Екатеринбурга составил 294 572 рубля. Сотрудник ГИБДД зафиксировал на дороге наличие колеи высотой 9 см.

Участок пути находился на балансе администрации Чкаловского района Екатеринбурга. Работы по комплексному содержанию улиц и проездов там выполняло МБУ "Чкаловское ДЭУ".

Пострадавшая подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с МБУ "Чкаловское ДЭУ" причинённый ущерб. Согласно ГОСТу, снег с дороги должны убирать в течение 12 часов, а толщина снежного покрова не должна превышать 8 см.

"В связи с этим исковые требования были удовлетворены частично. С МБУ "Чкаловское ДЭУ" в пользу истца взыскан ущерб – 206 200 рублей. Также в пользу ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Минюста РФ взысканы расходы на проведение судебной экспертизы: с ответчика – 19 250 рублей, с истца – 8 250 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Свердловского областного суда.

Ответчик попытался обжаловать решение, но облсуд оставил его без изменения. Оно вступило в законную силу.