В Свердловской области одного из руководителей муниципального унитарного предприятия подозревают в коррупции

Уголовное дело возбуждено за злоупотребление должностными полномочиями. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области в коррупционном преступлении подозревается один из руководителей муниципального унитарного предприятия (МУП). Уже возбуждено уголовное дело.

Руководящий сотрудник предприятия Пышминского городского округа подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело возбуждено Камышловским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как установило следствие, в апреле 2019 года подозреваемый, занимая руководящую должность в МУПе, заключил фиктивный договор с одним из ИП на доставку для нужд предприятия необходимой продукции. При этом он заведомо знал, что предприниматель не планирует исполнять свои обязательства.

"Несмотря на это, на счёт ИП была перечислена предусмотренная договором сумма, после чего часть этой суммы, по указанию подозреваемого, была перечислена с расчётного счёта ИП на расчётный счет другого юридического лица. В дальнейшем указанные денежные средства были обналичены подозреваемым и израсходованы на личные нужды", - говорится в сообщении ведомства.

Это нанесло бюджету муниципального предприятия материальный ущерб. В настоящее время по уголовному делу сотрудниками СК России во взаимодействии с органами ФСБ выполняются необходимые следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Расследование продолжается.

Как сообщают источники ТАСС, уголовное дело возбуждено за организацию замдиректором "Водоканалсервис" Приваловым и бизнесменом Аникиным преступной схемы хищения субсидий из муниципального бюджета. У обоих проведены обыски. Договор, о котором говорится, был подписан на сумму 1,7 млн. Акты выполненных работ были подписаны в тот же день, а резервуары в итоге сделала сторонняя компания в кустарных условиях. Оставшиеся деньги, а это не менее 1,1 млн рублей, были обналичены и использованы подозреваемыми.