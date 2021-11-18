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Общество / Суды и криминал
18 ноября 2021, 16:17

Главного десантника УрФО Евгения Тетерина арестовали на 1,5 месяца

Евгений Тетерин

Евгений Тетерин пробудет в СИЗО до 30 декабря. Фото: Галина Соловьёва

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки.

Его арестовали на 1 месяц и 15 суток, до 30 декабря включительно. Об этом корреспонденту "Областной газеты" сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Вместе с ним аналогичную меру пресечения назначили и двум другим фигурантам дела - генеральному директору ООО "Шабровский карьер" Ибаду Гурбанову и Вячеславу Иванову.

Напомним, сегодня стало известно, что на главного десантника по УрФО Евгения Тетерина завели уголовное дело. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки.

Областная газета Свердловской области

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