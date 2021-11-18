Опубликован список бесплатных адвокатов Свердловской области на 2022 год

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области обнародовал список адвокатов, готовых в 2022 году оказывать бесплатную юридическую помощь. В перечень вошли 49 специалистов областной адвокатской палаты.
О желании участвовать в оказании бесплатных юридических услуг заявили адвокаты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Серова, Ирбита, Новой Ляли, посёлка Арти, села Туринская Слобода, Верхней Пышмы, Новой Ляли, Артёмовского, Талицы и других населённых пунктов.
Правом на получение бесплатной юридической помощи обладают, в частности, малообеспеченные граждане, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты. Полный перечень категорий и случаи оказания помощи установлены законом "О бесплатной юридической помощи в РФ".
В документе приводятся фамилии адвокатов, адреса организаций, которые они представляют, и номера телефонов. Список размещён на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Публикуем полный перечень.