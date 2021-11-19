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19 ноября 2021, 14:55

Суд взыскал с "ВСМПО-Ависма" 651,6 миллиона рублей за причинённый ущерб почвам

Сухая земля

Корпорация допустила порчу земель. Фото: Алексей Кунилов

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к "ВСМПО-Ависма". С предприятия взыщут 651,6 миллиона рублей.

По результатам проверки в период с июня по август, ведомство, подавшее иск, установило, что корпорация допустила порчу земель, которые являются объектом охраны окружающей среды. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд решил исковые требования удовлетворить и взыскать ущерб, причинённый почвам, в размере 651,6 млн рублей", - цитирует агентство судью.

Решение суда в силу не вступило. Представитель "ВСМПО-Ависма" заявил, что корпорация не согласна с таким решением и будет обжаловать его в апелляционном суде. По его словам, предприятие строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды.

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Областная газета Свердловской области

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