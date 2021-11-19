В Свердловском областном суде началось рассмотрение иска против QR-кодов

На входе в Свердловский областной суд противники QR-кодов образовали затор. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском областном суде состоялись предварительные слушания по так называемому иску против QR-кодов. Истцом выступает юрист Иван Волков, ответчиками – губернатор Свердловской области и и.о. губернатора Алексей Шмыков, который подписал указ о введении этих кодов быстрого реагирования.

Представлять интересы ответчиков в суд явился их представитель, а вместе с истцом пришли более сотни противников прививок, масок, QR-кодов и прочих коронавирусных ограничений. На крыльце суда они устроили митинг и сбор подписей. Было подано около 200 заявлений о присоединении к иску. В результате судья Максим Старков признал иск коллективным.

Предварительные слушания то и дело прерывались – по ходатайству Ивана Волкова объявляли один перерыв за другим. Сначала он требовал отвода суда, затем – пустить в зал 150 сторонников и предоставить более вместительное помещение. Впереди предстоит рассмотрение иска по существу.