Почему Иван Волков не сумел опротестовать введение QR-кодов в Свердловской области?

Сторонники Ивана Волкова устраивали за дверями зала заседаний митинги. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения административный иск с требованием признать незаконным введение в регионе QR-кодов в качестве пропуска в торговые центры, культурные учреждения и ряд других мест. Ожидания, что процесс затянется на несколько дней, не оправдались. На разбирательство и принятие решения ушло около шести часов.

Правда, пришлось нарушить трудовой распорядок: по пятницам облсуд заканчивает работу в 16:45, но 19 ноября оглашать решение судья начал в 19:30. Конечно, можно было и уложиться в график, но очень много времени ушло на препирательства истца Ивана Волкова с судьёй, рассмотрение его многочисленных ходатайств, на перерывы, во время которых устраивались митинги и массовые шествия по коридорам здания суда. Но обо всём по порядку.

Такого многолюдья перед областным судом давно не было. Фото: Алексей Кунилов

– Своим указом губернатор разделил людей, нарушил их конституционные права, – с жаром доказывал Иван Волков своим многочисленным сторонникам, которые собрались на крыльце облсуда задолго до начала заседания. – Мы должны с вами пойти в суд и выступить против сегрегации и дискриминации.

Народ поддерживал лидера возгласами, собирал подписи под воззванием, строчил заявление о присоединении к иску. В итоге в суд зашли более сотни человек, и возник вопрос, где их разместить. Пришлось группу поддержки и часть журналистов отправить в зал, где будет идти видеотрансляция заседания. Это дало повод для очередной порции заявлений о сегрегации и дискриминации.

Во время предварительных слушаний Иван Волков буквально завалил суд ходатайствами. Он выразил недоверие судье Максиму Старкову, потребовал предоставить зал большей вместимости, настаивал, чтобы на процесс допустили всех лиц с высшим юридическим образованием из числа заявителей. Судья пошёл навстречу и увеличил число представителей до шести. Однако количество не перешло в качество: Ивану Волкову и его представителям не раз пришлось уточнять свои исковые требования, поскольку многие из них были сформулированы юридически неграмотно. В частности, судье пришлось объяснять истцу, что проверка указа губернатора на конституционность – прерогатива Конституционного суда, а не областного.

Истец вёл видеозапись процесса. Фото: Алексей Кунилов

На этом фоне представитель ответчика Сергей Кострицкий выглядел достойно и убедительно. Он оперировал фактами, а не эмоциями. На вопросы отвечал спокойно, обидные выкрики в свой адрес игнорировал.

Полной неожиданностью для Ивана Волкова стало и решение судьи перейти к рассмотрению иска по существу. Юрист был уверен, что до этого не дойдёт и несколько раз говорил об этом своим сторонникам. Дошло. И тут зал суда стал напоминать аудиторию в юридическом вузе. Судья то и дело подзывал к себе истца и его представителей и вместе с ними разбирал нормы закона, пункты указа губернатора… Иван Волков несколько раз настаивал на том, чтобы заседание было отложено, аргументируя это тем, что ему не хватило времени на сбор документов и доказательств. Слышать это было странно, так как его исковое заявление в областном суде было зарегистрировано 1 ноября 2021 года, через два дня вынесено решение о принятии его к производству, а предварительные слушания назначены на 19 ноября.

Желание подменить юридические аргументы политической риторикой сыграло с истцом злую шутку. В 19:30 судья Максим Старков огласил резолютивную часть решения: «Оставить иск без удовлетворения. Решение может быть обжаловано».

Митинг на крыльце областного суда предварял этот процесс, митинг его и завершил. Иван Волков заявил, что обязательно подаст апелляцию.

Перед входом в суд Иван Волков настраивал людей на борьбу. Фото: Алексей Кунилов

Представитель ответчиков Сергей Кострицкий убедительно обосновал необходимость введения QR-кодов. Фото: Алексей Кунилов

При проверке паспортов при входе в здание Свердловского областного суда образовался затор. Фото: Алексей Кунилов

Судья Максим Старков разъяснял истцу и его представителям нормы права. Фото: Алексей Кунилов