С экс-главы Железнодорожного района Екатеринбурга взыскали 7,4 млн рублей

С экс-чиновника взыскали свыше 7,4 млн рублей. Фото: Владимир Мартьянов

По требованию прокуратуры с экс-главы Железнождорожного района Екатеринбурга взыскано более 7,4 млн рублей в связи с приобретением имущества на неподтверждённые доходы. После внесения представления прокуратуры мэру города трудовой договор с главой района был расторгнут.

Прокуратуру заинтересовал случай с покупкой чиновником недвижимого имущесва в 2015 году. Известно, что тогда (в 2012-2016 годах) Андрей Курочкин был замглавы администрации Железнодорожного района по вопросам ЖКХ, а с 14 ноября 2016-го – главой администрации района. Трудовой договор с ним был расторгнут в начале этого года. Тогда причины ухода в отставку Андрея Курочкина не назывались, сообщалось, что он покинул администрацию по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2015 году чиновник с супругой приобрели недвижимое имущество стоимостью более 15 млн 200 тысяч рублей. При этом их доход за последние три года был существенно меньше. Законность получения доходов, за счёт которых приобретено имущество, не была подтверждена. В связи с этим прокуратура направила иск в суд о взыскании денежной суммы, которая равносильна стоимости приобретённого жилья.

Суд вынес решение о взыскании с бывшего главы Железнодорожного района, а также его супруги свыше 7,4 млн рублей в доход государства. Решение суда не вступило в законную силу.