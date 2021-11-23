В Камышлове суд назначил мужчине штраф в 450 тысяч рублей за незаконный оборот алкоголя и сигарет

Мужчине назначен штраф в размере 450 тыс. рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Камышловский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя по уголовному делу за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, табачных изделий, а также за незаконное использование чужого товарного знака. У него изъят товар на общую сумму более 1 млн. рублей.

Правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота около трёх тысяч бутылок немаркированного алкоголя, две тысячи пачек табачной продукции и не менее 580 литров этилового спирта на общую сумму более 1 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Установлено, что осуждённый в период с января 2020 года по март 2021 года приобрёл на территории Свердловской области и перевозил в Камышлов немаркированный алкоголь и табачные изделия, которые хранил в складских помещениях по разным адресам в целях сбыта. При этом контрафактный товар реализовывался под видом продукции известных торговых брендов.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» частью 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий в особо крупном размере) и частью 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба). Ему назначен штраф в размере 450 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в октябре стало известно о гибели 25 свердловчан, отравившихся контрафактным алкоголем. В Оренбургской области от отравления метанолом скончались 30 человек. В Курганской области от отравления контрафактным алкоголем погибли три человека, ещё три – пострадали.