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Общество / Суды и криминал
24 ноября 2021, 20:41

Свердловское предприятие ЖКХ сливало неочищенную сточную воду в реку Исеть

  Ксения Лязер
Слив

Предприятию ЖКХ был назначен штраф на сумму 150 тыс. рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений водного законодательства. В частности, было установлено, что предприятие сливает неочищенные сточные воды в реку Исеть, на территории Арамиля, в отсутствие разрешительной документации.

По результатам проведённой проверки, директора и юридическое лицо АО "Предприятие Водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области" привлекли к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без документов), части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).

Им назначен штраф на сумму 150 тыс. рублей. Кроме того, прокуратура направила в Сысертский районный суд заявление на предприятие, чтобы то устранило нарушения природоохранного законодательства, а также провело реконструкцию очистных сооружений.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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