Главу военного полигона Капустин Яр отправили под домашний арест на два месяца

Олег Кислов стал фигурантом расследования в отношении экс-главы 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковника Алексея Прудникова. Фото: Владимир Мартьянов.

Начальника Государственного центрального межвидового полигона Минобороны РФ (полигон Капустин Яр) Олега Кислова отправили под домашний арест. Такое решение вынес 235 гарнизонный военный суд.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Кислову в виде домашнего ареста на срок два месяца", - передаёт ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что Олег Кислов стал фигурантом расследования, начатого ещё в мае 2021 года в отношении экс-главы 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения полковника Алексея Прудникова. Последний обвиняется в том, что с октября 2019 года по декабрь 2020 года за безвозмездную передачу ООО "Я-Автодизель" нефтепродуктов, хранившихся на территории школы, и обеспечение беспрепятственного доступа к месту его хранения, получил взятку в размере 1,9 млн рублей.

Прудникову было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Как полагает следствие, всего было похищено не менее 300 тонн топлива, ущерб оценивается в 2,1 млн рублей. Обвиняемого арестовали, но позже изменили меру пресечения на домашний арест. Причиной стало признание вины и показания о трёх эпизодах взяток с участием генерала Кислова.