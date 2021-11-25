Гендиректора Среднеуральской птицефабрики оштрафовали за загрязнение почвы

Поля переполняли куриным помётом. Фото: Александр Зайцев

Генеральный директор Среднеуральской птицефабрики получил штраф. Он должен выплатить 150 тысяч рублей за загрязнение почвы вредными веществами.

По данным СУ СКР по Свердловской области, в 2016-2018 году директор предприятия, стремясь извлечь максимальную прибыль, решил уменьшить затраты по обезвреживанию опасных отходов производства и поручил размещать свежий куриный помёт на расположенные недалеко от птицефабрики поля, которые итак уже были заполнены.

В 2018-2019 по его указу помёт вывозили на участки в Нижнесергинский и Богдановичский районы. Это повлекло за собой загрязнение почвы и нанесло региону материальный ущерб более 135 млн рублей.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.247 УК РФ (хранение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды), ч.2 ст.247 УК РФ (транспортировка и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды) и ч.2 ст.315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем необходимо отметить, что гражданский иск о взыскании компенсации вреда, причинённого почвам как объекту окружающей среды, будет рассмотрен в дальнейшем в порядке гражданского судопроизводства.

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