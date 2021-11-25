Как отстоять свои права в споре с Пенсионным фондом?

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда подошла к рассмотрению иска Пенсионного фонда к приёмному отцу без формализма. Фото: Алексей Кунилов

Судебные споры Пенсионного фонда России с гражданами в наши дни не редкость. Часто поводом для них служит незаконная выплата пособия по уходу за престарелым или инвалидом. О таком случае «ОГ» рассказала Ольга Механошина из Екатеринбурга.

– Муж моей подруги попал в аварию, стал инвалидом. Ей пришлось уволиться с работы и оформить за ним уход. Через несколько лет она достигла пенсионного возраста, но наряду с пенсией ей продолжали платить и пособие по уходу за инвалидом. Прошло два с небольшим года, и Пенсионный фонд стал требовать, чтобы она вернула деньги, полученные за уход, причём с процентами. Женщина она простая, в законах не разбирается. Откуда ей было знать, что положено, а что нет? Денег лишних в семье, как вы понимаете, нет. В Пенсионном фонде ей угрожают судом. Есть ли шанс, что суд встанет на её сторону?

Как объяснил «ОГ» юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов, предсказать исход судебного разбирательства сложно. Но бояться суда не стоит.

– При рассмотрении иска будут изучены обстоятельства дела, степень вины не только получателя пособия, но и того, кто его выплачивал, – говорит юрист. – Ведь в Пенсионном фонде были в курсе, что идут двойные выплаты.

Подтверждение тому, что суды могут встать на сторону гражданина, – недавно завершившийся спор Пенсионного фонда с жителем Верхотурья. В 2015 году ПФ назначил мужчине ежемесячную выплату по уходу за ребёнком-инвалидом до 18 лет. Спустя год мужчина с супругой взяли на воспитание ещё одного ребёнка. Местное управление социальной политики заключило с приёмными родителями возмездный договор и отправило в ПФ соответствующие документы.

Однако мужчине, помимо «родительской зарплаты», продолжали выплачивать и пособие по уходу за ребёнком-инвалидом. И лишь в 2019 году в Пенсионном фонде спохватились и потребовали от отца вернуть незаконно полученные средства — более 219 тысяч рублей. В течение двух лет из его зарплаты было удержано более 132 тысяч рублей. К весне 2021 года приёмный отец оставался должен ПФ ещё около 87 тысяч рублей. Почти на такую же сумму в ПФ насчитали проценты за пользование чужими денежными средствами. В итоге в суд был подан иск о взыскании с приёмного отца более 174 тысяч рублей.

И хотя представитель истца доказывал, что мужчина был предупреждён, как о том, что в случае трудоустройства он теряет основания для выплаты пособия по уходу, так и об обязанности сообщить о своём трудоустройстве, Верхотурский районный суд оставил иск Пенсионного фонда без удовлетворения. В обосновании своего решения он указал, что осуществление обязанностей приёмного родителя на возмездной основе нельзя считать выполнением оплачиваемой работы. Пенсионный фонд с этим решением не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе облсуда, судебная коллегия по гражданским делам признала, что выводы суда первой инстанции основаны на неправильном толковании правовых норм. Труд приёмных родителей является работой, а право на ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом имеют только неработающие трудоспособные лица. Ответчик же после заключения договора о приёмной семье к таковым перестал относиться.

Тем не менее Свердловский облсуд оставил решение Верхотурского районного суда без изменений, и оно вступило в законную силу. Почему?

Облсуд пришёл к выводу, что нельзя отменять правильное, по существу, решение по чисто формальным соображениям. Да, заключение договора о приёмной семье являлось основанием для прекращения ежемесячной выплаты по уходу. Но вернуть полученные деньги гражданин обязан лишь в том случае, если установлена его недобросовестность. А она доказана не была. Территориальное управление соцполитики ежеквартально передавало в Пенсионный фонд отчётность о страховых взносах ответчика. На их основании истец мог прекратить выплаты по уходу, но не сделал этого. А уж взыскание с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в данной ситуации законом вовсе не предусмотрено.

Опубликовано в №219 от 26.11.2021