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Общество / Суды и криминал
26 ноября 2021, 14:33

Главного десантника по УрФО Евгения Тетерина оставили под стражей

Евгений Тетерин

Евгений Тетерин будет находится под стражей до 30 декабря включительно. Фото: Александр Исаков.

В пятницу, 26 ноября, в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение судебного материала по апелляционной жалобе на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга от 18 ноября 2021 года в отношении Евгения Тетерина. Суд оставил председателя Союза десантников по УрФО под стражей.

Напомним, 18 ноября стало известно, что на Евгения Тетерина было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество при передаче взятки"). В тот же день он был задержан и арестован на 1,5 месяца.

"Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений", - сообщает пресс-служба облсуда.

Евгений Тетерин будет находится под стражей до 30 декабря включительно.

Областная газета Свердловской области

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