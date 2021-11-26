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Общество / Суды и криминал
26 ноября 2021, 15:41

В Екатеринбурге осудили экс-полковника транспортной полиции за мошенничество на 1,5 миллиона рублей

  Ксения Лязер
Фемида

Свердловский облсуд лишил экс-сотрудника права занимать должности в государственных органах, а также звания - полковник полиции. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловский областной суд приговорил к четырём годам лишения свободы экс-полковника транспортной полиции. Он похитил 1,5 миллиона рублей из бюджета ведомства.

Как установил суд, полковник полиции, воспользовавшись служебным положением, похитил более 1,5 млн рублей из бюджета Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу. В этом ему помог бывший сотрудник милиции. Он подписывал документы и на их основании выделялись деньги. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве)", - говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил экс-полковника к четырём годам лишения свободы. Пособнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Кроме того, исполнитель лишён права занимать должности в государственных органах, а также звания - полковник полиции. Приговор не вступил в законную силу.

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Областная газета Свердловской области

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