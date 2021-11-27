Блогера Александра Устинова из Екатеринбурга приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Александру Устинову помимо всего прочего запретили заниматься администрированием сайтов в течение трёх лет. Фото: Владимир Мартьянов.

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении екатеринбургского политтехнолога, блогера, автора Telegram-каналов "ДИП Дубернатора" и "Устинов троллит" Александра Устинова. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", Устинова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере), п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое организованной группой для получения имущества в особо крупном размере), а также п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (изготовление и распространение порнографии в Интернете).

Кроме того, блогер был признан виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета), однако он был освобождён от наказания из-за истечения срока давности. Александру Устинову помимо всего прочего запретили заниматься администрированием сайтов в течение трёх лет.

Александр Устинов был задержан в Екатеринбурге в конце 2018 года при получении взятки. Согласно версии следствия, блогер совместно со своими подельниками - Антоном Старком и Иваном Бесценным - распространял компромат на бизнесменов и политиков, а также вымогал деньги за его удаление. Помощников Устинова задержали в декабре того же года.

Суд приговорил Антона Старка и Ивана Бесценного к 10 и 12 годам колонии строгого режима соответственно. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере), п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое организованной группой для получения имущества в особо крупном размере).