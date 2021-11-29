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Общество / Суды и криминал
29 ноября 2021, 15:38

В Екатеринбурге оштрафовали экс-сотрудника сотовой связи за передачу личных данных

Телефон в руках

Молодой человек скопировал информацию о переговорах абонентов и продал их. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге суд оштрафовал бывшего работника сотовой связи. Он нарушил тайну телефонных переговоров и передал доступ к информации о них посторонним.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновным Василия Ильина, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершённое с использованием своего служебного положения), рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме этого, его вину доказали в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, виновный в период 2019-2020 годов работал в офисе компании сотовой связи. Летом 2020 года он решил продать другому гражданину информацию о детализации телефонных переговоров ряда абонентов сотовой компании. Для этого Василий скопировал из базы данных информацию о соединениях нескольких абонентов

Суд назначил подсудимому в качестве меры уголовно-правового характера судебный штраф в размере 25 тысяч рублей.

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Областная газета Свердловской области

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