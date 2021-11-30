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Общество / Суды и криминал
30 ноября 2021, 17:05

Суд признал экс-схимонаха Сергия виновным по трём статьям

Схиигумен

Гособвинитель просил для экс-схимонаха Сергия четыре года колонии. Фото: Галина Соловьёва

Измайловский суд Москвы вынес приговор бывшему схиигумену Сергию. Он признан виновным по трём статьям УК РФ.

Он виновен в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать Романова виновным по ч. 1 ст. 330 ("Самоуправство"), ч. 3 ст. 148 ("Нарушение права на свободу вероисповедания"), п. п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства") УК РФ", - цитирует агентство судью.

Приговор озвучат позже.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений Николай Романов не признавал. Стоит отметить, что ранее он был осуждён за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы. После отбывания наказания Сергий вышел на свободу. Это произошло в конце 90-х годов.

Напомним, прокуратура просила для бывшего схимонаха Сергия четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Областная газета Свердловской области

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