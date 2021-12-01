Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершено

Сергей Фургал стал 20-м российским губернатором, на которого завели уголовное дело. Фото: сайт СК РФ.

Предварительное следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала окончено. С материалами дела он и его адвокат начнут знакомиться с четверга, со 2 декабря.

Об этом РИА Новостям рассказал адвокат Фургала Дмитрий Довгий. По его данным, пару дней назад экс-губернатору Хабаровского края было ещё раз предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, Сергей Фургал был задержан в начале июля 2020 года и отправлен в Москву. Его арестовали по подозрению в организации убийства Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова, которые происходили в 2004–2005 годах на территории Амурской области и Хабаровского края.

Сергей Фургал стал 20-м российским губернатором, на которого завели уголовное дело. И первым, кому вменяют в вину не экономические преступления, а убийства. После задержания Сергея Фургала в регионе начались массовые акции протеста.

Читайте также:

Дело Сергея Фургала.