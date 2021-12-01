Суд продлил арест экс-главе УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову

Срок продлён до 8 мая 2022 года. Фото: Алексей Кунилов.

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест экс-главы городского УМВД Игоря Трифонова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Суд продлил срок содержания под стражей на шесть месяцев - с момента передачи дела в суд по 8 мая, сообщили "Областной газете" в районном суде.

Напомним, Трифонов был задержан в 2019 году в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Позже ему также предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

По данным следствия, в 2015 году Игорь Трифонов получил через посредников взятку в размере 7,5 млн рублей от бывшего зампредседателя правления ООО "Коммерческий банк "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олега Коноплёва. Средства были переданы за оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банка. В сентябре суд приговорил Коноплёва к пяти годам заключения условно, это решение обжаловала прокуратура.

Игорь Трифонов возглавлял Управление МВД по Екатеринбургу в период с 2011 по 2017 год. После этого он был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии - этот пост он занимал до 2019 года. В ноябре 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал документ об освобождении от должностей 11 генералов СК, МЧС и МВД, в числе которых был Трифонов.