Бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу генерал-майор полиции Игорь Трифонов хочет, чтобы его судили в Москве

Игорь Трифонов (в центре) настаивает на своей невиновности. Фото: Алексей Кунилов

На днях Ленинский районный суд продлил до 8 мая 2022 года срок содержания под стражей бывшему начальнику управления министерства внутренних дел по Екатеринбургу Игорю Трифонову, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в 2015 году Игорь Трифонов получил 7,5 млн рублей за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи банком «Кольцо Урала» кредита в размере 146 млн рублей по подложным документам. Вместе с Игорем Трифоновым фигурантами по делу проходят его бывший коллега по екатеринбургскому УМВД – сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Денис Жданов и бывший начальник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба. Первый уже осуждён к лишению свободы за другое преступление, на нём одежда заключённого, второй ожидает решения судом своей участи на свободе. Сейчас Жданова и Кубу обвиняют в посредничестве при передаче взятки Игорю Трифонову.

– Доказательства сфальсифицированы, обвинения выдвинуты в отместку, что я отказался заключить сделку со следствием и оговорить вышестоящих руководителей, – заявил в суде генерал-майор.

Дело это сложное. Оно является одним из звеньев в цепочке уголовных дел против далеко не рядовых сотрудников полиции и выявляет их небескорыстные связи с бизнесом и криминалом. Денис Жданов проходил по громкому делу о крышевании полицией подпольного казино в Екатеринбурге, возбуждённому в 2017 году. Его показания позволили изобличить начальника отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Екатеринбургу Эдуарда Воронина. Тот потянул за собой бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка, вместе с которым под суд пошёл и бывший глава отдела МВД по Москве Сергей Глущенко. И если полицейские чины получили немалые реальные сроки лишения свободы, то держательница казино отделалась штрафом в 60 тысяч рублей. Дал Эдуард Воронин показания и на Игоря Трифонова.

Интересно, что помимо получения взятки Игорю Трифонову вменяют в вину ещё и хранение патронов. Интересно потому, что эта статья 222 Уголовного кодекса присутствует едва ли не в каждом деле против силовиков. При обысках у них обязательно находят патроны либо в рабочем кабинете, либо в квартире. Злые языки утверждают, что эти уголовно наказуемые предметы им подбрасывают, чтобы был железный повод для задержания. Но, возможно, это вымысел, и стражи порядка поразительно беспечны и держат патроны под рукой вместо домино.

К рассмотрению дела по существу во время двух первых заседаний Ленинский суд ещё не приступил. Рассматривались различные ходатайства защиты, в частности — о передаче дела на рассмотрение в Москву, поскольку Игорь Трифонов в последние годы там постоянно проживает, и об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест или запрет определённых действий.

– В период следствия я не оказывал давления на свидетелей и не намерен делать это впредь, – обращаясь к судье Андрею Шашкину, заявил подсудимый. – Обещаю не пропустить ни одного судебного заседания без уважительной причины. Даю слово офицера.

На принятие решения судье потребовалось около часа. Выйдя из совещательной комнаты, он огласил постановление:

– В удовлетворении ходатайства защиты отказать, продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев с момента поступления дела в суд.

Следующее заседание в Ленинском суде по делу Трифонова назначено на 20 декабря. До этого времени Верховный суд должен рассмотреть ходатайство адвоката Игоря Трифонова о рассмотрении дела в Москве. Видимо, представители защиты надеются, что в столице будет проще добиться и изменения меры пресечения. В своей речи адвокат Ольга Кезик ссылалась на выступление председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, который говорил о необходимости дальнейшей гуманизации правосудия.

Старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Георгий Паникаров решением Ленинского суда остался доволен и выразил надежду, что на следующем заседании судья начнёт рассмотрение дела по существу. «ОГ» будет следить за ходом процесса.

СПРАВКА «ОГ» Игорь Трифонов с 2011 по 2017 год занимал пост начальника УМВД по Екатеринбургу, затем был назначен министром внутренних дел по Карачаево-Черкесии, а в 2018 году получил звание генерал-майора полиции. В ноябре 2019 года указ о его освобождении от должности министра был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Дениса Жданова в суд привозят в одежде заключённого. Фото: Алексей Кунилов