В Качканаре осудили врача-нарколога за взятки на 700 тысяч рублей

Врача приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Фото: Владимир Мартьянов

В Качканаре вынесли приговор заведующему наркологическим отделением местной больницы. За подложные справки медосвидетельствования об отсутствии опьянения он получил взятки на 700 тысяч рублей.

Качканарский городской суд признал виновным бывшего заведующего наркологическим отделением ГБУЗ Свердловской области "Качканарская центральная городская больница" Дмитрия Стрелкова в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что Дмитрий Стрелков в период с июня 2018 года по январь 2020 года за взятки через посредника выдавал подложные акты медосвидетельствования об отсутствии у работников местного предприятия состояния опьянения.

За это время к врачу обратились 19 работников предприятия. За подложные медицинские акты заведующий отделением получил более 700 тысяч рублей.

"Качканарский городской суд назначил Дмитрию Стрелкову наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на срок 3 года", - говорится в сообщении ведомства.

Приговор не вступил в законную силу. Уточняется, что посреднику вынесли приговор ещё в июне. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 800 тыс рублей.

Напомним, в конце ноября в Свердловской области было возбуждено три уголовных дела из-за подделки медотводов и сертификатов о вакцинации.

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