Свердловчанина осудили на 5 лет за ограбление магазина с игрушечным пистолетом

Талицкий районный суд на основании доказательств признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 162 (разбой). Фото: Алексей Кунилов.

Жителя посёлка Троицкий осудили на 5 лет. Мужчина совершил разбойное нападение на магазин.

Установлено, что осенью этого года, угрожая сотруднику универсального магазина по ул. Васильева в Талице, осуждённый потребовал выдать ему деньги из кассы. При этом злоумышленник продемонстрировал работнику торговой точки в кармане своей кофты рукоятку игрушечного пистолета, похожего на боевое оружие.

В результате свердловчанин забрал 17 тыс. рублей, две упаковки жевательной резинки, две пачки сигарет и скрылся с места преступления. В суде мужчина пояснил, что ему срочно потребовались деньги на собственные нужды.

Талицкий районный суд на основании доказательств признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 162 (разбой). Ему назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. С осуждённого также взыскан ущерб, причинённый в результате преступления. Приговор в законную силу не вступил.

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