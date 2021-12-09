СНИЛС раздора: упрощённый порядок взысканий вынуждает платить по чужим долгам

Пока Галина Соловьёва пытается отбиться от чужих долгов, их сумма стремительно растёт. Фото: Алексей Кунилов

Проблема предъявления чужих долгов не нова, но продолжает обостряться. Люди с изумлением узнают о взыскании с них кредитов, которые они не брали, штрафов за нарушения, которые не совершали, платежей, которые не задерживали – в числе таких «счастливчиков» оказалась и фотокорреспондент «Облгазеты». Наша редакция узнала, какие круги ада вынуждены проходить люди, чтобы снять с себя чужие долги, и почему с этим возникают такие трудности.

Один на двоих

Фотокорреспондент «Облгазеты» Галина Соловьёва в конце октября зашла на сайт госуслуг, чтобы найти свой QR-код. А вместе с ним обнаружила уведомление о наличии долга в 8,5 тысячи рублей. Кликнула на него и ахнула: с неё требовали погасить кредит, взятый совершенно незнакомой женщиной. Судебный пристав Новочеркасского подразделения управления Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области Г. Мостовая сообщала, что по судебному приказу задолженность назначена на СНИЛС… Галина Соловьёва сверила одиннадцать цифр — это был её собственный СНИЛС.

В ещё более неприятной ситуации оказался екатеринбуржец Александр Александров. С его счёта в банке по судебному приказу сняли в начале прошлого года 25 тысяч рублей — за задолженность его полного тёзки, проживающего в Краснодарском крае.

– Когда мы стали разбираться в этой истории, то выяснили удивительную вещь: оказывается, идентификация граждан приставами производится лишь по фамилии, имени, отчеству и дате рождения, – рассказывает юрист Дмитрий Новосёлов. – Банк при получении исполнительного листа тоже не счёл необходимым запросить дополнительные сведения: номер паспорта, ИНН, СНИЛС. Вот и наказали не того. Сняли деньги быстро, а возвращать не торопятся. До сих пор с банком судимся.

Меры не помогли

Нельзя сказать, чтобы законодатель равнодушно наблюдал за страданиями людей, вынужденных расплачиваться по чужим долгам. С 30 марта 2020 года в исполнительных документах должен указываться один из идентификаторов личности должника – СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства.

Но, как выясняется, это не спасает от ошибки. Ведь у фотокора «ОГ» и незнакомой ей должницы номера СНИЛС совпали. Как такое возможно? Версия первая – непорядок в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде. В 2020 году Счётная палата РФ проверила ПФ и выявила немало случаев, когда один СНИЛС принадлежал разным людям или за одним человеком числилось несколько СНИЛСов. Значит, чтобы избежать ошибок, в судебном приказе и в исполнительных документах нужно указывать ФИО, дату рождения, паспортные данные, СНИЛС и ИНН. А ещё хорошо бы сверять все эти сведения.

Но мировые судьи, как признались в доверительной беседе с журналистом «Облгазеты» председатели двух городских судов нашего региона, тоже не сверяют по базе данных принадлежность указанного в исковом заявлении СНИЛСа или ИНН ответчику. Из-за огромного вала таких исков они просто не успевают это делать и целиком и полностью полагаются на добросовестность истца.

– Исполнительное производство возбуждается на основании судебного приказа в отношении гражданина, который в нём указан, – в свою очередь объяснила «Облгазете» начальник отдела по взаимодействию со СМИ главного управления ФССП России по Свердловской области Юлия Пьянкова. – Судебный приказ – аналог выданного судом исполнительного листа. Приставы не должны проверять сведения, которые в нём указаны. Они обязаны исполнить приказ.

Однако адвокат, член Свердловской областной коллегии адвокатов Елена Товстокор разыскала документ, который опровергает это утверждение. В июне 2020 года было заключено «Соглашение об информационном взаимодействии между Пенсионным фондом РФ и Федеральной службой судебных приставов». В нём говорится, что идентификация должника по страховому номеру индивидуального лицевого счёта, полученному из ПФР, производится судебным приставом-исполнителем. Так что двум мощным организациям пора разобраться, почему СНИЛСы стали лазейкой для списания долгов на посторонних лиц.

Что касается тёзок и однофамильцев, то для них процедуру отказа от чужих долгов уже упростили. На сайте ФССП России появился сервис «Я — двойник», где можно заполнить форму электронного обращения. По словам Юлии Пьянковой, такие заявления рассматриваются оперативно, деньги, если они были ошибочно взысканы, возвращаются. Но в случае совпадения СНИЛС сервис почему-то не срабатывает.

– Услугой «Я – двойник» я воспользовалась, – рассказывает Галина Соловьёва. – Через несколько дней получила ответ: «Исполнено». Однако на «Госуслугах» извещение о наличие долга и необходимости его оплатить до сих пор висит. Мало того, появилось ещё одно уведомление – о долге в одну тысячу рублей. На этот раз должницей значится женщина из Иркутской области, годящаяся мне в бабушки. У неё тоже схожий с моим СНИЛС.

Галина Соловьёва вновь отправила электронное обращение через сайт ФССП, но ответ её не порадовал, в нём значилось: «Отказано в исполнении». А сумма долга постепенно прирастает за счёт пени.

Хлопотное дело

Ситуация патовая. Телефоны приставов в Ростовской и Иркутской областях не отвечают, на электронные письма, которые можно отправить только через ФССП России, ответа тоже нет. «Госуслуги» же разъясняют, что они с Минцифры России являются лишь посредниками между пользователем и ведомственными системами, поэтому за ошибки последних не отвечают и исправить их не могут.

Судебный приказ можно отменить через суд. На первый взгляд, процедура его отмены так же проста, как и процедура выдачи. Надо лишь сообщить мировому судье, что вы с приказом не согласны, и он его отменит. Но сначала этого судью надо отыскать, а попробуй это сделать, если он в другом регионе. И возражения следует прислать в течение десяти дней с момента получения приказа. Галине же Соловьёвой эти приказы никто не присылал. Она узнала о существовании первого спустя год и семь месяцев, второго – спустя год и три месяца после вынесения. Хорошо ещё, что пока с неё автоматически не списали чужие долги. Однако и такой результат не исключён.

– Судебный приказ значительно облегчил работу как судьям, так и истцам, – отмечает юрист Дмитрий Новосёлов. – Но в этой форме судопроизводства есть и минусы. Многие мои коллеги отмечают, что неоправданно расширен круг лиц, которые могут обращаться за выдачей судебного приказа, а процедура его получения чрезмерно упрощена. И его отмена не гарантирует возврата незаконно взысканных денег.

При сложившейся системе выдачи судебных приказов и их исполнения, по мнению юриста, вполне возможно возникновение мошеннических схем, замешанных на коррупционной основе. Ведь ничто не мешает указать любой набор цифр СНИЛСа, а дальше – на кого бог пошлёт.

ВАЖНО Отмена судебного приказа не означает, что на возврате долга нужно поставить крест. Можно снова обратиться в суд, но заявление будет рассматриваться уже в порядке искового производства: с вызовом истца и ответчика, заслушиванием их доводов, изучением доказательств.

ПАРАДОКС Мировой судья вправе рассматривать дела о выдаче судебного приказа, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества не превышают 500 тысяч рублей (ст. 121 ГПК РФ). Однако в порядке искового производства, когда заслушиваются мнения сторон, мировой судья вправе рассматривать дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей (ст. 23 ГПК РФ).

СПРАВКА «ОГ» Свод законов Российской империи 1832 года разрешал рассматривать в порядке приказного производства любые гражданские споры, если стороны не возражали против этого. Кроме того, в кодексе указывался перечень требований, которые рассматривались в приказном порядке даже в случае возражения сторон. После революции 1917 года все старорежимные законы отменили. И лишь в 1923 году был принят Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, где выдача судебного приказа также предусматривалась. А вот в ГПК РСФСР 1964 года институт приказного производства отсутствовал. Взыскание в бесспорном порядке стало прерогативой нотариата. Лишь в 1995 году судебный приказ вернули в ГПК РФ – уже в качестве самостоятельного вида производства.