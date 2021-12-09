Полиция за три дня изъяла из магазинов Екатеринбурга больше тонны незаконного алкоголя

В одном из магазинов Верх-Исетского района города сотрудники полиции изъяли более 30 флаконов этилового спирта. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Полицейские Екатеринбурга в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь" проверили порядка 40 объектов торговли во всех районах города. В период с 7 по 9 декабря сотрудники УМВД изъяли 1 тонну незаконных алкогольных напитков и почти 300 кг чистого этилового спирта.

В большинстве случаев незаконная алкогольная продукция продавалась "из-под полы" в небольших точках, вроде киосков и маленьких магазинов, а сам товар прятался в подсобных помещениях. Одна из таких торговых точек была обнаружена в Верх-Исетском районе города - сотрудники полиции изъяли оттуда более 30 флаконов этилового спирта.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в период с 7 по 9 декабря в ходе оперативно-профилактического мероприятия было составлено 7 административных протоколов по фактам нарушений в сфере оборота алкоголя. Полицейские продолжают работу по выявлению возможных нарушений.

Напомним, в октябре стало известно о гибели 25 свердловчан, отравившихся контрафактным алкоголем. В Оренбургской области от отравления метанолом скончались 30 человек. В Курганской области от отравления контрафактным алкоголем погибли три человека, ещё три – пострадали.

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