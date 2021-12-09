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9 декабря 2021, 17:56

Владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера арестовали до февраля

Август Мейер

Август Мейер обвиняется в мошенничестве на общую сумму 2,4 млрд рублей. Фото: Telegram-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Московский суд Санкт-Петербурга отправил под арест владельца розничной сети "Рив Гош" и совладельца интернет-ретейлера "Юлмарт" Августа Мейера до 7 февраля 2022 года. Он обвиняется в мошенничестве на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Информация о решении суда появилась в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сроком по 07.02.2022", - говорится в сообщении.

По делу также проходят супруга владельца "Рив Гош" и его деловой партнёр Инна Мейер, а также гендиректор ООО "Биг бокс" Елена Стрельцова. Следствие направило ходатайство об их домашнем аресте.

Отметим, что Август Мейер был задержан 8 декабря. В тот же день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 2,4 млрд рублей - речь идёт о похищенных средствах, которые компания "Юлмарт" получила в кредит от Сбербанка. Ранее по делу о хищении денег проходил другой совладелец компании, Дмитрий Костыгин, однако в 2018 году он был отпущен под залог в размере 25 млн рублей.

Сам Август Мейер не признаёт вину. Его адвокат просил суд отпустить бизнесмена под залог в 5 млн рублей с запретом на совершение определённых действий. Однако следствие и прокурор считают, что обвиняемый предпринимает активные меры по отчуждению имущества.

Областная газета Свердловской области

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