В Екатеринбурге экс-начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией получил 10 лет колонии за взятку

Полицейский за взятки прекращал проверки в отношении компаний. Фото: Алексей Кунилов

Бывшего начальника отделения УМВД Екатеринбурга Владимира Нечаева приговорили к 10 годам тюрьмы. Он признан виновным в получении взятки.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника, совершённое с вымогательством взятки, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки через посредника, совершенное с вымогательством взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что в 2016-2017 годах Владимир Нечаев являлся начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу.

Отделение, возглавляемое им, проводило проверку в отношении юридического лица. Руководитель организации через посредников передал взятку в размере 2,5 млн рублей, чтобы прекратить проверочные мероприятия. Из указанной суммы Владимир Нечаев получил 1,5 млн рублей, остальные деньги получили посредники.

После передачи средств проверку прекратили, оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, действовавший по указанию начальника Владимира Нечаева, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме этого, в 2017 году через посредника сотрудник полиции вымогал взятку в размере 2 млн рублей. После передачи первого миллиона рублей, посредник был задержан. Владимир Нечаев несколько лет скрывался от следствия, уехав из Екатеринбурга. Он был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. В сентябре 2020 года сотрудниками полиции он был задержан в Москве. В ходе рассмотрения дела начальник вину не признал.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Нечаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет, с лишением специального звания "майор полиции", со штрафом в размере 3-кратной суммы взятки", - рассказали в ведомстве. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, сейчас под следствие по подозрению в получении взятки в размере 7,5 млн рублей находится также бывший глава УМВД по Екатеринбургу и экс-министр внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики Игорь Трифонов. 1 декабря 2021 года суд продлил его арест до 8 мая.