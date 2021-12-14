Мошенники в 2021 году похитили у свердловчан более 1 миллиарда рублей

Случаи мошенничества регистрируются на Среднем Урале каждую неделю. Фото: Алексей Кунилов.

Начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области Артём Лаздынь рассказал о мошеннических схемах и сумме нанесённого ущерба от киберпреступников в 2021 году. В период с января по ноябрь мошенники похитили более 1 млрд рублей.

Как сообщил в ходе брифинга Артём Лаздынь, случаи мошенничества регистрируются на Среднем Урале каждую неделю. При этом по сравнению с 2020 годом число возбуждённых уголовных дел снижается.

Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди.

"Мошенники представляются сотрудниками банков и говорят гражданину, что у него пытаются похитить деньги, а для пресечения этого просят предоставить реквизиты банковской карты. Самый крупный ущерб, который был нанесён с помощью данной схемы, составил 18 млн руб", - рассказал глава отдела управления уголовного розыска.

Напомним, в начале декабря Банк России предложил обязать банки в упрощённом порядке возвращать деньги людям, пострадавшим от действий мошенников. Размер возвращаемой суммы будет определять регулятор.

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