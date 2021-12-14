Названы самые распространённые мошеннические схемы в Свердловской области

Чаще всего людей обманывают по телефону, представляясь сотрудниками банков. Фото: Павел Ворожцов.

В полиции Свердловской области назвали самые распространённые схемы мошенничеств. Чаще всего людей обманывают по телефону, представляясь сотрудниками банков, и на сайтах, где пользователям предлагается заработать на бирже.

Начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области Артём Лаздынь отметил в ходе брифинга, что почти каждый сталкивался с попытками мошенничества, когда человеку звонят с номера, начинающегося с "495" и "499", представляются сотрудниками банков и говорят о том, что у человека либо пытаются похитить денежные накопления, либо что на него пытаются оформить кредит. Жертве говорят, что для недопущения кражи его средств, ему необходимо оформить такой же кредит и перечислить средства на определённый расчётный счёт. Наибольшая сумма ущерба, нанесённого подобной мошеннической схемой на Среднем Урале, составила 18 млн рублей.

В полиции рекомендуют вообще не отвечать номерам с цифрами "495" и "499" в начале номера, так как 99% случаев - это либо навязчивая реклама, либо мошенники.

Также в регионе наблюдается рост преступлений, связанных с игрой на бирже. Люди натыкаются в Интернете на ссылки, где, якобы, торгуют акциями "Газпрома", перепродают криптовалюту или помогают заработать игрой на бирже.

"На сайте создаётся виртуальный счёт, человеку предлагают положить, условно, 15 тысяч рублей, а через несколько дней он зарабатывает к этим 15 тысячам ещё 5 тысяч. Мошенники ему говорят: "За какие-то три дня ты заработал 5 тысяч. Представляешь, сколько ты можешь заработать, если вложишь миллион?" Неосведомлённые люди ведутся на это, берут кредиты, закладывают имущество", - пояснил Артём Лаздынь.

По данному типу мошенничества самый большой ущерб составил 12 млн рублей.

Третий по популярности вид мошенничества - "фейковое ДТП". Мошенники звонят пожилым людям, говорят, что их родственники - сыновья, дочери, внуки - сбили кого-то на машине или столкнулись с другим участником движения. Им предлагают передать большую сумму денег либо, якобы, на откуп от правоохранительных органов, либо на оплату штрафа или ремонта автомобиля. Граждане в возрасте, переживая за своих родных, передают все свои сбережения, а уже только после этого звонят родственникам и узнают, правда ли они попали в аварию.

Нередко мошенники крадут деньги под видом водителей таких сервисов, как "Блаблакар". Люди оставляют заявку на поездку, им звонит мошенник, представляется водителем, даёт ссылку, где пассажиру необходимо заполнить данные о себе, включая номер банковской карты с трёхзначным кодом. После этого мошенники крадут деньги с карты жертвы.

Отмечается, что мошенники используют для вывода денег карты подставных лиц - студентов или граждан, ведущих антисоциальный образ жизни.

"Подходит малознакомый или незнакомый человек к студенту и предлагает ему заработать несколько тысяч. Они идут в банк и оформляют на молодого человека карту. После чего мошенник забирает карточку, выплачивает деньги и использует карту для вывода похищенных денег. Потом люди, на которых оформлены такие карты, удивляются, почему к ним приезжают полицейские", - отметил Артём Лаздынь.

Он также подчеркнул, что те, на кого оформляют карты, также являются участниками преступления.

Добавим, что в период с января по ноябрь 2021 года мошенники похитили у жителей Свердловской области более 1 млрд рублей.