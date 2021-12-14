Заместителя главы Железнодорожного района Екатеринбурга уволили из-за коррупции

Сейчас информация о начальнике отдела по потребительскому рынку удалена с сайта. Фото: с сайта администрации Железнодорожного района

Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности замглавы администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. С ним расторгли трудовой договор.

Следствие установили, что в период с 2019 по 2021 год администрация Железнодорожного района заключила с юридическим лицом семь договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Учредителем юрлица был близкий родственник на тот момент заместителя главы по вопросам потребительского рынка администрации района.

"Вопреки требованиям закона уведомление о наличии личной заинтересованности, способной привести к конфликту интересов, в установленном порядке заместителем главы администрации указанного района Екатеринбурга не было подано, меры по урегулированию конфликта интересов не были приняты", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство внесло представление мэру Екатеринбурга Алексею Орлову об устранении нарушений законодательства. В ходе его рассмотрения трудовой договор с замглавы администрации района был прекращён по соглашению сторон.

Напомним, в конце января глава Железнодорожного района Андрей Курочкин ушёл в отставку по собственному желанию. В ноябре стало известно, с него взыскано более 7,4 млн рублей в связи с приобретением имущества на неподтверждённые доходы.