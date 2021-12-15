Более 8 млн рублей взыскали с УК родители умерших от отравления угарным газом супругов

Концентрация угарного газа, приведшая к гибели супругов, накопилась из-за неисправного вентиляционного канала. Фото: Алексей Кунилов.

Управляющая компания должна выплатить в качестве компенсации морального вреда более 8 млн рублей родителям жителей села Николо-Павловское, которые погибли из-за неисправных вентиляционных каналов. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Трагедия произошла в июле 2020 года. Тогда в квартире одного из домов обнаружили погибших супругов.

Этот дом обслуживает ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская». Установлено, что причина смерти супругов Н. - острое отправление окисью углеводорода (СО). Концентрация этих вредных веществ, несовместимая с жизнью, накопилась в квартире из-за ненадлежащего обслуживания и несвоевременной очистки управляющей компанией дымохода и вентиляционных каналов.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, родители погибших супругов обратились в Пригородный районный суд с иском к ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская». Они просили взыскать с ответчика в пользу Дмитрия Н. - отца погибшего мужчины - 76 640 рублей для возмещения расходов на похороны, а в пользу Ольги и Андрея Г. - родителей погибшей женщины – 292 680 рублей на погребение и установку памятника. Также по 5 млн рублей они просили в качестве компенсации морального вреда в пользу каждого родителя.

Исковые требования частично удовлетворены. Всего ООО «Управляющая компания «Николо-Павловская» должна выплатить родителям погибших супругов 8 369 320 рублей.

С таким решением ответчик не согласился. В апелляционной жалобе Свердловскому областному суду он сослался на то, что нет причинно-следственной связи между смертью супругов и ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда с доводами ответчика не согласилась. Решение Пригородного районного суда осталось без изменений.

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