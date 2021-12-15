Вскрытие покажет: полиции разрешают проникать в жильё и проводить обыски в отсутствие владельцев

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Вчера Совет Федерации одобрил изменения в закон «О полиции», которые неделей ранее были приняты Государственной думой. Согласно поправкам, полицейские получат право вскрывать автомобили и жилые помещения в отсутствие владельцев.

До сих пор полиция не могла проникать в жильё россиян или взламывать автомобили без процессуального статуса подозреваемого. Теперь же достаточно фактически устного свидетельства от очевидцев или потерпевших, которые укажут на квартиру и заявят, что, по их мнению, она принадлежит человеку, который мог совершить преступление. После этого полиция, по новому закону, имеет право войти в квартиру и устроить в ней обыск.

Такая трактовка сразу же вызвала множество вопросов.

Проекты приказов МВД ясности не внесли

Министерство внутренних дел России уже опубликовало проекты двух приказов, которые регулируют порядок действий полиции. Однако там разъясняется только один и чисто технический аспект проблемы – как следует известить гражданина о факте вскрытия его квартиры или автомобиля.

Полные тексты проектов обоих приказов МВД можно прочитать на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Из этих материалов следует, что оповещение о произошедшем гражданину разрешено направлять:

через Интернет с официального электронного адреса МВД;

по факсу;

заказным почтовым письмом;

в виде телефонограммы с дальнейшим уведомлением по почте;

‎с использованием иных средств связи и доставки, позволяющих достоверно установить факт направления уведомления.

Сделать это должны не позднее 24 часов с момента вскрытия жилья или автомобиля.

На другие – более принципиальные вопросы – ответов в проектах приказов нет. Например, кто и как будет обеспечивать сохранность имущества во вскрытой квартире, если её хозяин в это время находится в отпуске за границей и сможет вернуться только через несколько дней?

«Продиктовано здравым смыслом»

По словам свердловского депутата Госдумы от партии «Единая Россия» АндреяАльшевских, во время обсуждения изменений в закон «О полиции» было много дебатов по поводу его норм, формулировок, изначальный текст дорабатывался.

– Я проголосовал за принятие поправок, – сообщил Андрей Альшевских. – Эти предложения продиктованы здравым смыслом. Они позволят сотрудникам правопорядка эффективнее действовать в экстренных ситуациях, спасти чьи-то жизни.

Андрей Альшевских также отметил, что по прошествии времени Госдума оценивает правоприменительную практику принятого документа и в случае выявления каких-либо проблем может внести корректировки.

«Возможность для злоупотребления»

Противники законопроекта считают, что в документе слишком много неясностей и противоречий.

– Партия КПРФ не поддержала законопроект, потому что на стадии его принятия у нас не было разъяснения МВД по поводу нормативно-правовых актов, которые понадобятся для исполнения данного закона, – говорит свердловский депутат Госдумы от партии КПРФ Николай Езерский. – Мы до сих пор не понимаем, какие нормы закона будут действовать. Как сделать так, чтобы не пострадал невинный человек, как он будет защищаться? Когда понадобятся понятые, в каких случаях будут акт осмотра и акт вскрытия? Кто будет возмещать ущерб гражданину, если проникновение в помещение или вскрытие авто произошли, а факт правонарушения не подтвердился? Скорее всего, будут судебные разбирательства по поводу того, как произошло проникновение в квартиру. При этом законопроект практически ушёл на подпись к президенту, а у нас до сих пор много вопросов к органам, которые будут исполнять этот закон.

По мнению президента Урало-Сибирской коллегии адвокатов полковника МВД в отставке Игоря Упорова, данная мера развяжет руки недобросовестным полицейским.

– Нам бы следовало говорить только хвалебные слова в сторону полиции, но с учётом того количества уголовных дел, которые возбуждают против них, мы не можем исключать возможность злоупотребления своими полномочиями сотрудниками правоохранительных органов, – считает Игорь Упоров. – При данной норме закона человек будет практически не защищён. Он фактически теряет возможность воздействовать на процесс проникновения в его жилище или машину. Я с ужасом воспринимаю такую ситуацию, когда полицейские найдут в квартире оружие или наркотики, к которым человек не имеет никакого отношения. Защитить его в такой ситуации будет крайне сложно.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова также находит риск превышения полицейскими своих полномочий:

– Сотрудники правоохранительных органов могут использовать эти поправки для сведения счётов с гражданином или для финансовых рычагов и вымогательства. Пока нам никто не дал достоверной статистики, даже одного примера не привели, почему необходимо принять такой закон. Все объяснения только теоретические. Подобных норм никогда не было ни в Советском Союзе, ни в России. Это законодательство явно списано с Запада и требует общественного обсуждения. Если будет поздно останавливать процесс принятия закона, то следующие полгода надо внимательно наблюдать, как он будет исполняться.

ВАЖНО Общественное обсуждение проектов приказов МВД об уведомлении граждан по факту вскрытия машины или проникновения в помещения сотрудниками полиции будет идти до 28 декабря 2021 года. Оставить своё мнение по этому вопросу может любой гражданин России прямо на Федеральном портале проектов нормативных актов. При этом важно отметить, что изменения в федеральный закон «О полиции» ещё не подписаны президентом страны.