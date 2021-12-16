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Общество / Суды и криминал
16 декабря 2021, 17:35

Полицейские накрыли в Полевском четыре подпольных игорных точки

Игровой автомат/задержанный

Задержанным грозят штрафы до 6 млн рублей и тюремное заключение сроком до 6 лет. Фото: пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В Полевском сотрудники ГУ МВД по Свердловской области обнаружили четыре точки, где осуществлялась незаконная игорная деятельность. Полицейские изъяли 14 электронных игровых терминалов и задержали пятерых мужчин.

Игровые автоматы были обнаружены по адресам ул. Володарского, 110, ул. Розы Люксембург, 20а, ул. Совхозная, 14/1, а также в доме №7 на ул. Трубников.

"Игорные точки располагались в жилом доме, в шиномонтажке, офисном здании и в здании торгового комплекса. Фигурантами дела оказались пять уральцев из Каменск-Уральского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Берёзовского. Организовал группу ранее судимый по ст. 116 УК РФ (побои) гражданин Патрушев, 1987 года рождения. Четверо из пяти задержанных дали признательные показания и написали явки с повинной", - сообщает глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Все подозреваемые получили подписки о невыезде. Материалы по данному делу были направлены в СКР по Свердловской области для расследования и возбуждения уголовного дела. Задержанным грозят штрафы до 6 млн рублей и тюремное заключение сроком до 6 лет.

По словам официального представителя регионального СКР Александра Шульги, в ходе расследования следователи допросили ряд свидетелей, осмотрели места расположения игровых залов, провели компьютерно-технические экспертизы.

Областная газета Свердловской области

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Полицейские накрыли в Полевском четыре подпольных игорных точки