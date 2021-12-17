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Общество / Суды и криминал
17 декабря 2021, 17:25

Уралец пытался переслать в США самоцветы на 32 тысячи рублей

Камни

Мужчина отправил более 20-ти камней. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уралец пытался незаконно вывезти в США самоцветы. Он отправил их почтой под видом керамического декора.

Необработанные камни пытались переправить в Нью-Хольстен, штат Висконсин. Стоимость содержимого отправитель оценил в 35 долларов США. При прохождении таможенного контроля 600-граммовый свёрток вызвал много вопросов, и кольцовские таможенники назначили экспертизу для определения стоимости и ценности содержимого.

"Согласно заключению таможенных геммологов, в отправлении было пять диоптазов на кальцитовой породе, шесть уваровитов на хромитите и двенадцать азуритов в кристаллах. На представленных экспертам образцах не имелось следов обработки. Они являются природными образованиями – минералами и горными породами", - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Их средняя рыночная стоимость превышает 32 тысячи рублей. Они относятся к полудрагоценным камням и запрещены к пересылке через таможенную границу в необработанном виде.

В отношении отправителя возбуждено два дела об административных правонарушениях: по факту нарушения запретов и ограничений и по факту недекларирования товаров в установленном порядке. Нарушителю грозит штраф и конфискация объектов правонарушения.

Диоптаз - минерал из неорганического химического соединения меди от изумрудно-зеленого до голубовато-зеленого цвета.

Уваровит на хромитите - разновидность граната изумрудно-зелёного цвета.

Азурит - минерал из соединения меди синего цвета.

Напомним, этой весной екатеринбуржец пытался переслать в Китай самоцветы на 3,2 миллиона.

Областная газета Свердловской области

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