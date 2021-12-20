Жителю Каменска-Уральского вынесли приговор за нападение на врача скорой помощи

Врачи скорой помощи регулярно подвергаются нападению. Фото: Галина Соловьёва

В Каменске-Уральском вынесли приговор местному жителю, который напал на врача скорой помощи. Медик получил сотрясение мозга.

Местный житель Алексей Чигвинцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что 9 июля этого года ночью врач скорой помощи в составе бригады прибыл на вызов в квартиру по ул. Жуковского в Каменске-Уральском. В ней находился пациент с раной шеи и нетрезвый Алексей Чигвинцев, который размахивал ножом. Врач с пациентом и фельдшером вышли на улицу, чтобы обезопасить себя.

"Чигвинцев, выйдя тоже на улицу и находясь у дома № 8 по ул. Жуковского в Каменске-Уральском, <...> взял в руки деревянную палку и, используя её в качестве оружия, нанёс один удар по голове врача скорой помощи, причинив ему телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибленной раны лобной области лица и волосистой части головы", - говорится в сообщении.

Осуждённый признал вину в совершении указанного преступления. Суд назначил Алексею Чигвинцеву наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.