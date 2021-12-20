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Общество / Суды и криминал
20 декабря 2021, 17:00

Ещё одна учительница в Свердловской области дала пощёчину ученику

Ученики

Прокуратура ЗАТО Новоуральск проверит информацию о ссоре учительницы с учеником первого класса. Фото: Павел Ворожцов.

Прокуратура ЗАТО Новоуральск проверит информацию о ссоре учительницы с учеником первого класса. По предварительной информации, педагог дала пощёчину семилетнему ребёнку.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, опрошены учителя и изучены причины возникновения конфликта. Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдения требований закона об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, об аналогичном конфликте стало известно вчера, в школе Берёзовского. В видео, опубликованном в сети Интернет, учительница рвёт тетрадь ученика и даёт ему пощёчину после того, как мальчик обратился к педагогу на "ты".

Областная газета Свердловской области

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